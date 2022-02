La depilación podrá convertirse en un complicado proceso si no se cuida bien la piel. Uses el método que uses, en la mayoría de ocasiones, puede aparecer un sarpullido, dejar la piel más reseca, irritada, enrojecida y dolorida. Es por eso que cada técnica necesitará unos cuidados determinados para que la piel no sufra y se regenere de forma correcta.