Remedios caseros para que el pelo de las cejas crezca más rápido: del aceite de ricino a la mascarilla de aguacate

Puede ser que alguna vez en tu vida te hayas depilado las cejas más de lo que debieras. Esto, a la larga, hará que los pelos ya no te crezcan más y te encuentres con unas cejas poco pobladas y con poca personalidad. Será en ese momento cuando te preguntarás qué es lo que necesitas para que estas crezcan con más rapidez y tenerlas más tupidas. Pero, ¿cuáles son los mejores trucos para que las cejas crezcan fuertes y sanas?

Y no solamente eso. Será esencial seguir una buena alimentación e hidratar la piel con cosméticos naturales. Además, no habrá que depilarse las cejas con demasiada frecuencia, ya que esto será uno de los errores más comunes y la razón por la que no suele crecer el pelo.