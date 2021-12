Sentirte bella las 24 horas del día y los 7 días de la semana puede parecer complicado, pero para conseguirlo podemos jugar con algunos beauty tips para mantenernos perfectas en nuestro día a día. Así, será importante seguir una serie de rutinas de belleza, que te ayudarán a sentir mejor, sobre todo a lo largo del tiempo. Y no solamente por fuera, sino también por dentro .

De la misma forma, podrás incluir algunos suplementos que te beneficiarán en el aspecto del rostro. Uno de los más recomendados es la vitamina C , que podrás encontrar en cremas y que aportará una mayor luminosidad y una tez con menos manchas e imperfecciones.

El protector solar deberá ser indispensable en tu día a día. Aunque no haya sol no tendrás que dejar de aplicártelo, ya que se trata de un producto clave que protegerá el rostro de los rayos del sol. Los rayos UV serán especialmente dañinos. No hace falta que utilices directamente los protectores solares, sino que podrás sustituirlo por bases de maquillaje con crema solar.