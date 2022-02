Courteney Cox se arrepiente de sus retoques estéticos: "Se me veía realmente rara con los pinchazos"

Courteney Cox ha concedido una entrevista al diario británico 'The Times' en la que habla de la edad y de sus retoques estéticos

La actriz es consciente de que se veía "rara" y que nunca debió pincharse la cara

"Llegar a los 60 años no tiene nada de malo pero es duro escucharlo o decirlo", ha reconocido

"Dios mío, es muy difícil escucharlo o decirlo. No me lo puedo creer. No hay nada malo en cumplir 60 años, pero simplemente no puedo creérmelo. El tiempo pasa tan rápido", dice Courteney Cox tres años antes de llegar a esa década. La actriz, que alcanzó la fama por su papel en 'Friends', ha concedido una entrevista al periódico británico 'The Times' en la que se sincera sobre el paso del tiempo, la edad y los retoques estéticos que se hizo porque "empezaba a ser mayor" y de los que ahora se arrepiente.

La actriz considera que llegar a esta edad la ha hecho estar "más asentada" y ha aprendido "muchas cosas" a lo largo de su vida. También esto es traspasable a su aspeto físico, ya que durante años ha intentado perseguir su imagen joven y ha ido cambiando su rostro porque consideraba que "empezaba a ser mayor". "Intentas perseguir esa juventud durante años", ha confesado.

"No me di cuenta de que, mierda, se me veía realmente rara con los pinchazos y haciéndole todas esas cosas en mi cara que nunca debí hacerme", ha reconocido en el medio citado anteriorme. Courteney Cox, que ya se ha retirado esos implantes con los que se veía "rara", se plantea publicar en sus redes sociales imágenes en las que compare las fotografías del antes y el después: "Pondría el siguiente mensaje: 'El día en que te das cuenta de lo que están hablando tus amigos'. Porque la gente hablaría sobre mí, imagino. Pero hubo una época en la que dije: 'Tengo que parar. Esto es de locos'", admite.

La actriz ha explicado que durante años ha habido una gran crítica por parte de la prensa sobre el aspecto de las mujeres y la tendencia a envejecer. "El escrutinio es intenso, pero no sé si más intenso que la presión que me pongo encima”, ha reconocido. Además, Courteney ha admitido que es una "loca" de los productos de belleza y que tiene tendencia a probarlos todos.

