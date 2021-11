Piel a partir de los 40: cuidados y rutinas imprescindibles, pero sencillas

Pero a los 40 no todo está perdido, aún es posible reconducir algunas malas prácticas que llevan contigo toda la vida, además puedes aliarte la cosmética apostando por cremas ricas en ciertos nutrientes y recurrir a algunos tratamientos de cabina .

Hay tres básicos de la rutina de belleza que no deben fallar y si hasta ahora no lo has hecho demasiado bien, es el momento de cambiar de hábitos y empezar a limpiar, hidratar y proteger la piel cada día.