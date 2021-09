La vitamina C es reconocida por sus propiedades sobre el sistema inmune , así como por la protección de las células frente al estrés oxidativo.

Para asegurarte de que no falta en tu dieta, incorpora las famosas naranjas y otros alimentos ricos en vitamina C. También puedes encontrarla en complementos alimenticios .

Existen multitud de suplementos en el mercado, pero en concreto la Vitamina C liposomada es una de las opciones que permite una mejor estabilidad de la vitamina C en nuestro organismo. ¿Esto qué significa? Digamos que la vitamina C dentro de los liposomas ‘perdura’ más tiempo que cuando la tomamos en otras presentaciones estándar.