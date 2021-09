Si pensabas que las cejas finas que tanto se llevaban en los 90 habían desaparecido para siempre, nada más lejos de la realidad. La moda es siempre sorprendente, y la mismísima Bella Hadid nos demuestra que las cejas finas han vuelto a ser tendencia. Es cierto que no a todos los rostros le sientan bien unas cejas muy gruesas, pero afinarlas en exceso puede hacer que luego no te vuelvan a crecer. Ahí quienes sucumben a esta moda sin poner en peligro ni un solo pelo y utilizan un maquillaje que cubre la propia ceja, y dibujan encima una nueva muy fina. Parece una opción complicada, pero con los productos adecuados y un poco de maña no necesitarás coger las pinzas de depilar.