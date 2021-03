A través de sus 'stories' de Instagram, la it-girl ha abierto el baúl de los recuerdos, sacando a la luz una fotografía que se tomó cuando solo era una adolescente. Visiblemente más joven y con un look muy alejado de los que suele lucir, Aida ha enseñado sin tapujos cómo era antes de ser famosa.

Camiseta negra de media manga, pantalón ajustado en tono nude y un maxi cinturón con hebilla plateada que ha dejado sin palabras hasta a ella misma: Dulceida no ha dudado en bromear sobre el aspecto que tenía hace casi dos décadas y los conjuntos imposibles que llevaba.

"A parte de mi cara, que no entiendo, lo mejor es la función del cinturón en ese look", ha escrito entre risas la influencer, haciendo referencia a la inexplicable altura a la que lleva el accesorio en la fotografía. Pero no es la primera vez que la empresaria rescata una foto de su pasado.