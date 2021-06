Esther Arroyo narraba el episodio más trágico de su vida

“Me explotaron los huesos porque la rueda del coche impactó contra mi pierna. He estado mucho tiempo sin hacer vida normal. Me daban unos dolores en las piernas que me tenía que tirar al suelo”, relataba su sufrimiento en el programa de Bertín Osborne. “Hasta hace 2 años no he tenido vida. El accidente me destrozó por completo, y psicológicamente también he estado luchando”, eran algunas secuelas derivadas de este traumático suceso, en el que ha contado con el apoyo de Antonio Navajas, su pareja, y sus dos hijos.