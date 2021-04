Eugenia Osborne sigue la dieta de "una cucharada menos" para estar en forma: "Si no me viera bien, me sentiría baja de ánimo"

A estas actividades diarias habría que sumarle el control que hace la diseñadora de su alimentación. “Tomo una dieta más bien normal, pero no mucha cantidad”, descubría en este mismo reportaje. “Se podría decir que hago la dieta de una cucharada menos, una cucharada menos de la que me tomaría”, comentaba su truco para no pasarse de la raya con la comida. Lo que no perdonaría todas las noches, justo “antes de dormir”, es tomarse “una onza de chocolate”, su capricho favorito.