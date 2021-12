El flequillo francés es capaz de transformar tu look y darte ese chic parisino que tanto nos gusta. Se trata de uno de los mejores trucos de estilo de las francesas que han sabido copiar celebs, estilistas e it girls de todo el mundo. Se trata de un flequillo favorecedor, versátil y que se adapta de maravilla a todo tipo de cabello, por lo que no es de extrañar que sea una tendencia cada vez más consolidada.