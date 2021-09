El verdadero desafío, no obstante, llegó a comienzos de julio, cuando el reto de 12 semanas llegó a su fin. Nieto tuvo claro que debía mantener su rutina y no solo persistió con su entrenamiento, sino que también continuó cumpliendo con una dieta bien estructurada. Nada de excesos. Por eso no le ha costado en absoluto retomar la actividad física con el fin de la época estival. “Los músculos tienen memoria y si has hecho un trabajo bueno antes del verano, no es difícil que vuelvas a coger el ritmo, especialmente si también has cuidado la comida”, afirma.