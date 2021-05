Grey blending, las mechas balayage para conseguir una transición perfecta al gris

Las canas están de moda y lucirlas es una reivindicación de la naturalidad y de la ausencia de miedo a mostrar el paso del tiempo.

Pero en ocasiones resulta difícil pasar de un pelo teñido a un pelo gris, tanto por la cantidad de canas como por la raíz que se hace visible al dejar de teñirnos el cabello.

La mechas grey blending son la solución perfecta para lucir un cabello gris vivo, natural y lleno de matices.

Lucir las canas está, por fin, de moda, y cada vez son más las mujeres que se atreven a mostrar las suyas con acierto (y estilazo). Cada vez optamos por la versión más natural de nosotras mismas que, además, hemos descubierto que potencia nuestra imagen y personalidad. Además, le hemos perdido el miedo a envejecer o, al menos, a mostrar el paso natural del tiempo sin complejos. Pero comenzar a dejar crecer las canas y mostrarlas en su plenitud puede exigir una transición que no nos convenza del todo. Las 'grey blending' son las mechas balayage que te ayudarán a lucir tu melena gris con estilazo.

Lo de ir a retocar el tinte una vez al mes se hace cuesta arriba para muchas mujeres. Y no hacerlo con esa frecuencia supone dejar entrever las canas transmitiendo más una imagen de descuido que de decisión estilística. Es lógico que el deseo de no depender del tinte constantemente, unido a la reivindicación de la cana como parte de la belleza natural, haya desembocado en la búsqueda de una solución a la altura de la demanda. Y esa solución no es otra que las favorecedoras 'grey blanding'.

La difícil transición al gris

La inmensa mayoría de cabellos, sean del color que sean, pasan por alguna larga etapa en la que los cabellos blancos aparecen dispersos y no permiten que nuestra melena tenga un tono definido. Por otro lado, muchas mujeres llevan tiempo tiñéndose por completo, y para presumir de canas tienen que pasar por un largo proceso hasta que el cabello crezca y quede solo el pelo natural. Durante ese tiempo las canas solo serán visibles en la zona de la raíz que, por mucho que crezca, nos deja siempre como si tuviéramos dos melenas, una teñida y la otra no, sin concretar cuál es la que realmente queremos lucir.

Las grey blanding son la solución

La técnica 'balayage grey blending' nos permite olvidarnos de esa difícil transición y lucir, en una sola sesión de peluquería, un precioso cabello gris. Las balayage se caracterizan por conseguir un acabado natural y lleno de matices, lo que las ha convertido en las mechas más demandadas en los últimos tiempos.

Si en un primer momento parecía que solo quedaban bien a la hora de dar tonalidades rubias a melenas castañas, no tardaron en demostrar que lo que hacían con las morenas era magia. No hay color que se resista a las balayage, y mucho menos el gris.

Estas mechas consiguen unificar diferentes tonalidades de pelo creando un efecto multidimensional y haciendo que desaparezca el efecto raíz. Y ambas cosas son las que realmente buscamos cuando no queremos hacer la transición de pelo con canas a una melena gris. Además, según en qué punto estén nuestras canas, la técnica 'grey blending' nos permite tanto difuminarlas como resaltarlas, tú decides. En cualquier caso conseguirás un color definido que podrás mantener durante meses.

La tendencia del cabello gris

Como hemos dicho, las canas están de moda. Hasta el punto que mujeres que no tienen que preocuparse (todavía) por ellas elijan el gris como el color que quieren para su cabello. También en estos casos las 'grey blending' son perfectas, y quienes las llevan consiguen un look ahumado de lo más moderno, dejando en el pasado aquel miedo que teníamos al supuesto efecto envejecedor de las canas. Y es que el pelo gris es tendencia, tengas canas o no.

Cómo se hacen las 'grey blending'

Lo ideal es que te pongas en manos de un buen profesional que analice el estado de tu cabello, la cantidad de canas que tienes y si hay tinte o mechas previos. Así te ayudará a decidir, con buen criterio, qué tipo de acabado quieres conseguir.

Tu tono natural de cabello va a definir cómo se aplican las balayage. Normalmente es más fácil conseguir el resultado que buscamos cuando el cabello es rubio, pero en otros tonos puede que haga falta más de una sesión de peluquería. Cuando existe coloración, es posible que haya que despigmentar el cabello para trabajar sobre limpio. Esto suele afectar a las melenas oscuras y a las pelirrojas. Y aún siendo así, seguro que te compensa ver la tonalidad que adquiere tu cabello tras el tratamiento.

Cuando se consigue el tono natural del cabello se aplican las balayage en diferentes tonalidades que se fundan con él, consiguiendo el gris natural y de tendencia que buscamos.

El mantenimiento de las 'grey blanding'

Es cierto que estas mechas no exigen que pasemos todos los meses por la peluquería, pero eso no significa que no necesiten cuidados y mantenimiento, como cualquier otro color. Para que el brillo y el efecto ahumado perduren, lo ideal es retocar las mechas cada tres meses. Se trata, efectivamente, de retoques, por lo que el procedimiento será mucho más sencillo que la primera vez.