De hecho, las posibilidades de peinado no tienen nada que envidiar a las largas melenas e, incluso, podríamos añadir que con un bob la comodidad es mucho mayor en todos los sentidos. Por eso no es de extrañar que quien lo ha probado se resista a abandonarlo, aunque realice algún cambio de matiz, pero sin salir del bob. Del mismo modo que las que nunca han dejado su melena larga se sienten tentadas a descubrir las virtudes del corte más versátil y rejuvenecedor.

Aunque haya muchos tipos de bob, es cierto que el long bob es el que puede ofrecer más opciones a la hora de peinarlo, sobre todo porque la longitud del cabello permite hacer ciertos recogidos. Pero eso no significa que un bob invertido o un blunt bob no te ofrezca posibilidades, por eso te contamos estas 5 ideas de peinado que te pueden hacer aprovechar al máximo tu corte de pelo.

Wavy bob

Semi recogido

Los semi recogidos son los peinados más sencillos, cómodos y chic que podemos hacernos, y hay que reconocer que cuando mejor sientan es con cortes medios y cortos como el bob. Los más favorecedores son el moño a media altura o “ half bun ”, o el moño alto, conocido como “ half up top knot ”. Solo necesitas recoger las capas superiores del pelo y recogerlas con un coletero a la altura que quieras llevar. Si buscas que el peinado sea sofisticado solo tienes que trabajar un poco la melena para que los mechones estén controlados y el recogido permanezca en su sitio. Pero la versión de este recogido más effortless también es tendencia total y puedes llevarlo tanto para ir al gym como para salir a cenar.

Ultraliso

Si buscas un peinado sofisticado con un corte bob que sea todo un acierto no te compliques lo más mínimo: el pelo ultraliso y la raya al medio es lo único que necesitas. Hemos visto cómo las vips más trendy lo lucían en las ocasiones más especiales derrochando elegancia a raudales. Además, es muy favorecedor ya que alarga el rostro visualmente. Para conseguir el acabado sofisticado es fundamental que el pelo quede ultraliso, por lo que es posible que necesites recurrir a las planchas. En ese caso no olvides proteger tu melena del calor con un spray o producto específico, y aplicar un sérum al terminar.

Trenzas de todo tipo

Como lo oyes. No es necesario que tu cabello tenga una gran longitud para que puedas hacerte diferentes trenzas que le den un toque original a tu look. Nos gustan mucho el aire noventero que tienen las que se hace en ocasiones Hailey Bieber, cayendo a los lados. Pero eso sí, nada con un corte bob para lucir las famosas “boxer braids” en diferentes versiones. Si el largo te lo permite puedes hacerte las dos más clásicas a ambos lados de la cabeza, pero también hacerte una, o varias pequeñas, solo en un lateral. Este tipo de peinado tiene el poder de rejuvenecer cualquier look al instante, y nos encanta para el verano y los días de playa.