El confinamiento ha pasado factura . En los últimos meses han sido muchos los famosos que han visto cómo su cuerpo ha cambiado tras meses en casa , con una alimentación menos cuidada y sin practicar tanto deporte. Algunos de ellos se han visto mejor con este cambio físico, pero otros muchos no han tardado en darle una solución y volver al cuerpo que tenían antes de la pandemia, ya sea por trabajo o por decisión propia. Y este es el caso de Jon Kortajarena .

El modelo ha publicado dos imágenes en la que muestra cómo era su cuerpo en el confinamiento y cómo está tras superar los meses más duros de la pandemia. “Hambre, sudor y lágrimas. No hay más truco”, ha asegurado. Aunque considera “un coñazo” entregarse por completo al deporte y a la buena alimentación para cambiar su cuerpo, Jon tiene un objetivo en mente: el papel de su nuevo proyecto profesional como actor. “El ejercicio que no he hecho en mi carrera de modelo lo estoy haciendo ahora para rodar”, ha contado.