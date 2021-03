Lorena Castell se abrasa la cara por un truco casero contra los granos: "Me he reventado la piel"

Qué peligro tienen los trucos caseros. Sobre todo cuando nos creemos que se convertirán en soluciones exprés para nuestros pequeños problemas. El confinamiento ya nos dio más de una lección al respecto. Si no eres peluquero, mejor que no te animes a ser tú el autor de tu último y arriesgadísimo cambio de look. Si no te lo recomienda un especialista, intenta no echarte potingues mágicos en la cara para apañártela. Algo en lo que parece no haber caído Lorena Castell que, a pesar de los percances en los que ya cayeron otros vips hace justo un año, ha recurrido a un apaño fallido para intentar acabar con el acné sin recibir los resultados esperados.