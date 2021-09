Frases como "me produces grima", "no puedo verla", "no es necesario mostrarse así" o "tu delgadez es extrema" son solo una muestra de los miles de mensajes que Ángela Rozas, su nombre real, ha tenido que leer en las últimas 24 horas. Y su respuesta ha sido firme: "Yo llevo toda la vida siendo delgada, desde que nací. De hecho de pequeña me daban batidos de proteínas para ver si engordaba. Y también llevo toda la vida aguantando a gente que, por el hecho de que estés delgada, se creen en el derecho de decirte que lo estás".