Jennifer López siempre marca tendencia . La cantante, a sus 52 años, mantiene un físico estupendo, no dice nunca que ‘no’ a posar con sus vestidos más arriesgados en una alfombra roja y nos da siempre lecciones de estilo. Hasta con sus uñas. Las manicuras de JLo se han convertido en las más copiadas y no es para menos.

El color granate o vino tinto se ha convertido en uno de sus favoritos. Así, podemos ver como la cantante luce este color cuando tiene sus eventos más elegantes y que requieren un plus de seriedad. Lo cierto es que este tono no es para todo el mundo, ya que puede echarnos unos cuantos años encima.

Otro de los tonos con los que Jennifer ha arriesgado ha sido con el negro. Esta tonalidad no es para todo el mundo y, además, no combinará con todos los looks. Además, debemos saber que debemos utilizarla en los meses de más frío y no será nunca una opción en verano.