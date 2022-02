El día más romántico del año está a punto de llegar y hay muchas formas diferentes de celebrarlo: en pareja, con amigas, con una primera cita… Para vivirlo con toda la intensidad que merece, nada como prestar atención a nuestro look y, especialmente al maquillaje . Desde las opciones más clásicas, hasta los make up de tendencia, las opciones para derrochar estilo y romanticismo son tan variadas como ideales. Este San Valentín tú decides si quieres un beauty look arriesgado, femenino o romántico , pero lo que es seguro es que con estos que te proponemos aquí, irás lanzando flechas como Cupido.

La opción más clásica sigue siendo una de nuestras preferidas. Y es que no podemos resistirnos a unos labios rojos como absolutos protagonistas del beauty look. Además, es la opción perfecta para aquellas que no quieren arriesgar con sombras llamativas o delineados imposibles. Y si lo que te preocupa es que los besos hagan que el lápiz de labios desaparezca, tienes muchas opciones permanentes que harán que el rojo permanezca inalterable durante horas. Eso sí, para no sobrecargar el look, elige un maquillaje de ojos lo más discreto posible.