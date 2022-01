Sin reparos al hablar de sus rutinas de belleza, la actriz nos deja claro que no hace falta volverse loca utilizando muchos productos, y que no hay nada como ser rigurosa con gestos sencillos que lleva a cabo a diario. Te contamos cuáles son sus trucos de belleza, y verás qué fácil es, si te lo propones, conseguir una piel natural y brillante como la de Ana de Armas .

Nacida en Cuba, Ana de Armas ha crecido pasando mucho tiempo al aire libre bajo el sol de la isla. Por eso no le costó comprobar cómo afecta a la piel la exposición al sol, y pronto descubrió que las pecas y manchas hacían su aparición. Desde entonces, no sale nunca de casa sin llevar un buen protector solar. Y no podemos estar más de acuerdo con ella, ya que sabemos que no hay mejor prevención del envejecimiento de la piel que protegerla de los efectos nocivos de la radiaciones solares.