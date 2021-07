Protección solar con color: el cosmético salvador mientras se consigue el bronceado

Las cremas con factor de protección han experimentado una enorme evolución en los últimos años, no sólo porque se han perfeccionado las fórmulas con texturas más ligeras , sino porque es posible encontrarlas en diversidad de formatos e incluso especialmente pensadas para cada tipo de piel.

Entre estas nuevas formulaciones, las cremas de protección con color se han convertido en el cosmético imprescindible para esta época del año porque además de mantenerte a salvo de los rayos UV, te ponen buena cara sin necesidad de usar base de maquillaje mientras llega el momento de broncearse y aunque no cubren las imperfecciones, ayudan a disimularlas y unifican el tono .

Una CC cream es un cosmético de cobertura media pensado para pieles con otro tipo de necesidades porque además de hidratar, aporta luminosidad a la piel y actúa como corrector, tratamiento anti-arrugas, serum y crema anti-edad. Una de las más valoradas del mercado es But Better CC+ SPF 50+ Base De Maquillaje de IT Cosmetics (39,95 euros) con protección solar 50+, un tratamiento antiedad con colágeno hidrolizado, péptidos, niacina, ácido hialurónico, antioxidantes y vitaminas.