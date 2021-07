Esta no es la primera vez que muestra a realidad de su cuerpo tras dar a luz. Con el sentido del humor que la caracteriza, María, hace un par de meses, se grababa jugando con su barriga para comparar “lo que pides vs lo que te llega; lo que ves vs lo que hay; barriga mamifit’ vs barriga smile o el futuro vs el presente”. Optimista, segura y con la sensación de que esa piel “aún es de otra”, Castro afirmaba que todo estaba transcurriendo como esperaba a sus seguidores, que reconocían sentir envidia por su "cuerpo": “Estamos en el camino, mamis, y aunque no todo es lo que parece, lo que si parece es que funciona”.