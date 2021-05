No se trata de un camino fácil, y eso es lo que siempre ha querido plasmar a través del altavoz en que se ha convertido su perfil de Instagram. “Mi cara es la imagen del agotamiento”, ha confesado más de una vez. La falta de sueño y el cansancio van pesando según pasan los meses, pero como dice la propia María Castro: “de eso va la maternidad”. “Va de que tus ojeras aumenten proporcionalmente al ritmo de su sonrisa. Sea como fuere, estas niñas me dan la vida. Son mi vida”, aseguraba hace tan solo unos días.

El postparto real de María Castro

Y ahora, una vez más, la actriz ha publicado un vídeo para mostrar la realidad de su cuerpo siete meses después de dar a luz. Con el humor que la caracteriza, María lo definía como “lo que pides vs lo que te llega; lo que ves vs lo que hay; barriga ‘mamifit’ vs ‘barriga slime o el futuro vs el presente”.