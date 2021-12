María Castro ha soplado las velas de su 40 cumpleaños en uno de mejores momentos profesionales y personales. La actriz ha encontrado la estabilidad junto a su marido, José Manuel Villalba, con quien tiene dos niñas, Maia y Olivia, y además no para de triunfar sobre las tablas. Como era de esperar, teniendo en cuenta su contenido en redes, la viguesa se sinceraba sobre sus sensaciones en este aniversario redondo: “Celebrar el de los otros me resulta más fácil, pero en el mío, de unos años a esta parte, me suelo sentir bloqueada, abrumada, impresionada o un cóctel de todo a la vez”, reconocía.

También aprovechaba la oportunidad para mostrar en sus historias de Instagram unos mechones de su pelo en el suelo de la peluquería, dejando entrever que daba la bienvenida a estas “40 castañas” con un cambio de look que ha asombrado a sus fans. “Cambio de década, cambio de look”, mostraba el resultado un día después. “Nunca me había atrevido a tocarme el pelo… o más bien, nunca nadie se había atrevido”, puntualizaba sus declaraciones antes de adentrarse a hablar sobre la evolución de su imagen.

Una apuesta atrevida para celebrar la entrada a la cuarentena. “Fue una de mis actividades del día de ayer y, solo por lo que me reí con la artífice, ya mereció la pena. Pero es que además me encuentro. Igual lo que me falla ahora es la vista”, bromeaba con su nueva imagen. “No sé si es que así se me ven menos las ‘arruguitas/alegrías que me da la vida o que me recuerda a la época en la que nací, los 80, pero estoy a gusto”, se muestra encantada con un nuevo peinado que puede cambiar si le conviene: “tupé pa’ atrás y listo”.