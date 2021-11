“El despiste del día”, descubría la propia actriz su descuido publicando el vídeo en el que aparece siendo fotografiada en el photocall del evento. “Me puse el vestido del revés… de alante pa’ atrás” , explicaba a aquellos despistados que no entendían de lo que hablaba pese a tener adjuntada esta prueba gráfica. La intérprete, que apostó por un precioso vestido multicolor de lentejuelas de la marca ‘Teté by Odette’, reconocía su error y pedía perdón por esta metedura de pata: “Pido disculpas porque es precioso, pero ves, es versátil. Da igual como te lo pongas porque mola mucho”, lo remediaba utilizando su gran sentido del humor.

Quizá este contratiempo fue fruto de haber arrancado la semana sin descansar correctamente, tal y como comentaba horas antes del acto: “Lo que se oye por ahí al fondo es mi hija bailando flamenco, con perdón de Bisbal, y aquí estamos Kley y yo preparándome para los Woman. Me encanta, ¿a que no parece que llevo todo el día sin dormir?”, alababa el trabajo de su maquillador. “Me maquilla mientras Oli mama ‘de la buena’ Maia le baila. Lo que os digo, no vuelve”, mostraba en qué condiciones se encontraba este profesional.