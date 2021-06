Paula Echevarría, sobre su recuperación postparto: "A este verano no llego"

Paula Echevarría y Miguel Torres daban la bienvenida al mundo a su primer hijo en común, Miki, el pasado 11 de abril. Desde entonces, la pareja está disfrutando al máximo de las primeras veces del pequeño, que se ha convertido en el más mimado de la casa, sobre todo por parte de su hermana mayor, Daniella, hija de la influencer con David Bustamante. Una verdadera revolución emocional para la familia que estamos viviendo mediante las redes de la actriz, que comparte a diario cómo está viviendo su segunda maternidad y cuál es su realidad actual. Si durante la gestación colgaba cómo intentaba mantener su figura mediante ejercicios y tratamientos, once días después de dar a luz retomaba sus actividades e iniciaba una estricta dieta con el único fin de recuperar su estado físico anterior.

Un sacrificio y un proceso parsimonioso que le produce cierto desaliento en ocasiones. “Sin comer nada de carbohidratos y haciendo mucho ejercicio, en una semana he perdido el 49% de las ganas de vivir”, utilizaba su sentido del humor hace unos días para hacer notable su frustración . “San Ignacio, San Ignacio, que me baje la barriga sin ir al gimnasio” , clamaba al cielo mediante un sketch de ‘Los Simpson’ que dejaba bastante claro cuál es el propósito de sus renuncias y sus continuos esfuerzos en el gimnasio de su fantástica casa:

No es la primera vez que Paula bromeaba sobre la realidad de su cuerpo tras el nacimiento de Miguel Jr. Tan solo cuatro días después de nacer, la socialité mostraba con naturalidad su abultada tripa posparto. “Si el bebé ya está fuera, ¿Qué hay ahí dentro aún? ¿Será la felicidad que ocupa lugar?”, se preguntaba irónicamente haciendo referencia a su situación. Por eso quiso volver “a la carga” en cuanto pudo y se puso en manos de su entrenador personal con el objetivo de, “poco a poco”, revertir su estado. Aunque ahora tiene asumido que no obtendrá el resultado esperado de esta rutina de cara a los meses de calor: “Dos meses después. A este verano no llego”, se fotografiaba agarrando su tripa con cara de tristeza.