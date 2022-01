Paula Echevarría intentó cuidarse físicamente durante la gestación de Miki y ha continuado haciéndolo después de su nacimiento. De hecho, pocos días después de dar a luz a su segundo hijo , la actriz anunciaba que había decidido volver a la carga para ponerse en forma lo antes posible. La intérprete recurría en ese preciso momento a su entrenadora de confianza con el propósito de recuperar cuanto antes la figura que tenía antes del embarazo. Sin embargo, parece que lograr su objetivo no está siendo nada sencillo.

La intérprete bromeaba con su estado físico y confesaba que este año había pedido a los Reyes Magos “recuperar el tono muscular”. Una petición que habría sido devuelta por sus Majestades de Oriente con una respuesta clara y concisa: “cúrratelo guapa”. Entre risas, aseguraba que se había tomado esta recomendación al pie de la letra: “Aquí estoy, no hay descanso”, comentaba Paula, que es consciente de que sin esfuerzo no habrá recompensa. “Eso sí, me han dado permiso para zamparme un buen trozo de roscón”, se consolaba.