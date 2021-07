Sharon Stone se ha cortado el pelo y, una vez más, volvemos a postrarnos ante ese estilazo suyo que desafía el paso del tiempo . La icónica actriz tiene más de 60 años y sus lecciones de estilo no dejan de provocarnos admiración, sin importar la edad que tengamos.

Stone no tiene reparos a la hora de experimentar con diferentes cortes de pelo, aunque es cierto que muestra cierta predilección por aquellos que son cortos, manejables y llenos de personalidad.

Es cierto que el pixie es uno de esos cortes imbatibles que nunca pasan de moda y que no dejan de ganar adeptas. De hecho, son muchas las que, una vez que lo prueban, se resisten a abandonarlo. Si estás pensando en meter tijera a tu melena y seguir los pasos de Sharon Stone , aquí tienes los consejos que necesitas para lucir el pixie ´más versátil y favorecedor.

La elección de un buen corte siempre va ligada a una buena elección de color. El pixie es perfecto para jugar con el movimiento de los mechones y el contraste de tonalidades. Sharon Stone es fiel a su pelo rubio, y utiliza diferentes tonos de mechas distribuidas por todo el corte (platino, doradas…) para darle volumen y frescura. Si tu pelo es castaño, juega con los tonos miel, por ejemplo. Y si es moreno, no te resistas a oscurecer y aclarar para conseguir ese efecto de movimiento que le suma estilazo al corte.

Los accesorios no son, ni mucho menos, un privilegio de las melenas largas. De hecho, una de las ventajas de cortes como el pixie es que dejan que cualquier accesorio que llevemos destaque como se merece. Horquillas, diademas y pañuelos son tendencia , y utilizarlos en un pixie es de lo más sencillo. Una raya al lado con horquillas, efecto wet y diademas, flequillo o tupé con pañuelo… Experimenta y descubre todo lo que puedes hacer con ellos para jugar con tus estilismos de cabello.

El pelo corto también se estropea si no se cuida como se debe. Cortar la melena es una excelente manera de sanear el cabello, pero ese es solo un paso. Luego toca mantenerlo en optimas condiciones, así que no descuides la hidratación en cada lavado o el uso semanal de una mascarilla que lo nutra en profundidad. Aprovecha que se seca fácilmente para olvidarte del secador y utiliza los dedos para peinarlo siempre que puedas. Y sí, aunque sean cortas, las puntas también necesitan sanearse, así que no olvides las visitas a tu peluquero cada cierto tiempo.