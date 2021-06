Los cortes de pelo que mejor sientan a mujeres de 50 y que son total tendencia: del pixie al bob asimétrico

Es decir, casi podemos clasificar en cortes de pelo para mujer de 50 años, de 30, de 20, etc. Porque no sienta igual ni buscamos lo mismo a los 20 que a los 30, ni a los 30 que a los 40, ni a los 40 que a los 50. Además de que lo que nos gustaba a una edad puede no gustarnos a otra y apetece variar a lo largo de la vida. Y más en lo que a cabello se refiere.