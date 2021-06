Exfoliar la piel

Hidratación mañana y noche

Además de estar libre de células muertas, la piel necesita mantener unos niveles óptimos de hidratación. Esto es válido para todo el año, en verano debemos intensificar el cuidado, porque el sol y el calor favorecen la pérdida de agua en la piel . Cuando esto ocurre se producen descamaciones y la piel parece envejecida. Utiliza tu crema habitual mañana y noche desde hoy mismo, y procura que sea una fórmula que no contenga alcohol.

La piel del rostro y sus cuidados

Todo lo anterior se aplica a la piel del rostro. Asegúrate de que esté bien hidratada, mañana y noche, y realiza un tratamiento exfoliante una vez por semana. Si estabas pensando en introducir algún tipo de producto para realizar un tratamiento intensivo, como retinol, ácido glicólico o vitamina C, ahora no es buena idea. Son transformadores de la piel que requieren de un proceso de adaptación y que no reaccionan bien al sol, por lo que lo mejor es esperar a que acabe el verano para usarlos.