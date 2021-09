Las estadísticas no engañan y los peluqueros lo confirman: septiembre es uno de los meses preferidos para apostar por un nuevo look. Ya sea por fuerza mayor –cabello dañado por el sol, el cloro o la sal- o simplemente resultado de una decisión voluntaria -cambio de armario, la llegada del frío o la necesidad de novedades tras el fin de las vacaciones de verano-. Y si existe una celebritie patria que le encanta jugar y sorprender con su melena, esa es Pilar Rubio . La presentadora de televisión ha posado ante las cámaras en la presentación de Buddyfit como embajadora de la app de deporte. Y todos los medios gráficos que cubrían el evento han recogido su nueva imagen.

“Yo trabajo en España y paso muchísimo tiempo aquí, pero es fácil adaptarse si sabes organizarte. Es cuestión de organización. No he tenido vacaciones, he estado organizando, pero no pasa nada. Creo que poco a poco”, aclaraba.