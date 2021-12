Pilar Rubio ha conseguido no ponerse nunca enferma: "Mi cuerpo tiene una alerta"

La presentadora no quiere hablar de dietas, simplemente de "comer bien" . "La palabra dieta se asocia al sacrificio y a algo negativo, y esa no es la forma de enfocar algo que queremos hacer todos los días", explica en su último proyecto profesional. A raíz de este cambio radical, la mujer de Sergio Ramos ha descubierto que no se pone enferma y el truco es la buena alimentación .

"Es verdad, no me pongo enferma. Yo creo que mi cuerpo ya tiene la alerta y dice 'eh, no puedes ponerte enferma, que tienes cuatro hijos a los que cuidar'", nos contaba entre risas en una entrevista exclusiva que puedes ver en el vídeo que encabeza esta noticia. Pilar cree que el secreto está en "aprovechar todos los antibióticos naturales que tienen los alimentos y que nos protegen", una forma de conseguir una barrera "que propicie el no tener enfermedad a corto plazo".