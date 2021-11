La habitación de los hijos de Pilar Rubio y Sergio Ramos en París: paredes blancas y peluches personalizados

Fue el pasado mes de julio cuando Pilar Rubio y Sergio Ramos anunciaron que se mudaban a París . Tras una emotiva despedida del que ha sido su equipo los últimos años, el futbolista firmaba un contrato para los próximos dos años en el Paris Saint Germain y se trasladaba allí con toda su familia. La presentadora confesó desde el primer momento que no se trataba de una aventura sencilla, ya que ella tendría que compaginar su vida familiar en la capital francesa con su vida laboral en España.

La presentadora ha publicado unos vídeos para enseñar a sus seguidores cómo corta las cortinas cuando la medida queda algo larga. Es a través de esas imágenes donde hemos podido ver algunos rincones de su casa nueva. "He estado colgando cortinas pero son muy largas, así que me ha tocado cortarlas y coger el bajo. Terminaré estas cuatro y después me pondré con la habitación de los niños", comenzaba explicado a través de su cuenta de Instagram.