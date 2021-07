Sergio Ramos tiene un avión privado en el que volará cada semana Pilar Rubio tras su mudanza a París

“Me enfrento a uno de los retos más complicados: estar con mi familia en París, a la vez que en Madrid, donde seguiré realizando mis distintos compromisos profesionales”. Estas fueron las palabras de Pilar Rubio hace unos días, cuando se oficializó el nuevo contrato de Sergio Ramos en el Paris Saint Germain, el equipo del que formará parte las próximas dos temporadas. La presentadora, que no va a renunciar a su trabajo en España a pesar de tener un nuevo país de residencia, explicó que durante este tiempo tendrá “un nuevo mejor amigo”, el avión. “Seguro que me invento alguna afición nueva para las horas de vuelo”, adelantó a través de sus redes sociales.