Pilar Rubio , en su último encuentro con los medios, ha hablado por fin de su futuro profesional y personal . La presentadora confirmaba días antes que continuará la próxima temporada con su sección en el programa de Pablo Motos , lo que indica que no abandonará sus compromisos en España a pesar de que comenzase una nueva vida lejos de nuestro país. “Se dicen tantas cosas que me hace gracia, saben más que nosotros”, ha comenzado diciendo en su última aparición pública.

Pilar Rubio ha confesado que todavía no saben lo que va a pasar y que, “hasta que no haya una situación real”, no se van a plantear nada de su futuro. “Es absurdo, es construir castillos en el aire”, aseguraba, tal y como pueden ver en el vídeo de apertura de esta noticia. La presentadora tiene “muy claro” que esté donde esté, siempre conciliará su vida familiar con la profesional. “Es muy importante para mí mi carrera y todo lo que llevo luchando y trabajando. Es el reto al que me enfrento, como todos estos años, conciliar. Seguro que se puede”, respondía sobre cómo podrá ser su nueva vida a partir de ahora.