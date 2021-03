Si por el contrario, tu padre no está muy metido en el mundo de la belleza, seguro que está deseando dar un paso en esa dirección pero no tiene muy claro por dónde empezar. En ese caso tienes una oportunidad perfecta para triunfar con tu regalo y, además, darle la oportunidad de empezar a cuidarse de la mejor manera.

La belleza, por suerte, no es solo un asunto femenino, y ellos también están deseando disfrutar de todo lo que hay en su alcance, aunque a veces no dispongan de la misma información. Y es que no podemos negar que los cuidados masculinos han estado bastante limitados hasta hace no tanto, y que a la hora de empezar cada uno a llevado su propio ritmo.