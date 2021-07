El presentador de televisión, que reconoce que es “de buen comer y de buen beber”, decidió a principios de año “cambiar su rutina de alimentación” tras “coger unos kilitos” . “He estado haciendo ayuno intermitente una temporada. Me encuentro perfectamente. Ahora, que ya he encontrado mi peso, no lo hago. Al final, es como un poquito menos de lo que comía antes. No meter grasa, ni fritos, ni azúcares…”, se sinceraba en un reportaje para la revista Semana.

Este cuerpo del que ahora presume no es únicamente el resultado de estar controlando los alimentos que se lleva a la boca, también es gracias a su intensa actividad en el gimnasio. “Me cuido, va con mi personalidad, si no hago deporte me subo por las paredes […] Siempre que puedo saco un hueco y lo hago, no estoy entrenando como para ser un gladiador, pero combinar alimentación y entrenamiento es esencial para entrar en un traje”, contaba a la agencia de noticias Leal, que es consciente de que ya no es un chaval y “uno va cumpliendo años”.