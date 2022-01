Como bien saben sus fans, a Rocío le costó decidirse, pero no estuvo sola en todo este proceso. Ya desde el inicio, cuando descubrió sus problemas al respirar mientras hacía deporte y comenzó a consultar a diversos médicos, la acompañaba en todo momento su amiga Teresa Bass . Al final, ambas cogieron cita para operarse el mismo día en Madrid. Apenas unas horas después de pasar por el quirófano, la influencer viajaba ya a Sevilla, su lugar de residencia habitual, para regresar a la espectacular casa en la que vive junto a sus dos hijos tras haberse separado de su marido , el senador de VOX Coco Robatto .

Osorno ha explicado que todavía tiene hematomas y que la inflamación e hinchazón de la cara continuarán por el momento. Es preciso, además, que continúe llevando un vendaje, ya menos aparatoso, para evitar que se baje mucho la punta de la nariz , el único toque puramente estético de la operación. Pero, hasta ahora, las primeras impresiones de la influencer respecto del resultado son verdaderamente positivas: "Yo me la veo muy bonita" , ha comentado en otro de los vídeos, en el que se puede apreciar su nuevo perfil.

La influencer explicó hace días en qué consistía esta intervención. Rocío, que ya había pasado por el quirófano para retocarse el pecho, no se operaba la nariz por una cuestión de imagen. La razón principal tuvo que ver con la práctica de deporte: al correr, la sevillana detectó que no respiraba correctamente y se ahogaba a menudo. Los especialistas dictaminaron entonces que lo adecuado era colocar el tabique recto y quitar los cornetes nasales. La única modificación estética ha sido en el extremo de la nariz, "porque se me abría mucho", ha explicado: en esta zona le han subido la punta y cerrado los alares.