Rosa López ha perdido 40 kilos: "No como carne ni pescado desde hace años"

Rosa López ha perdido 40 kilos

La cantante ha asegurado que no funcionan las 'dietas milagro' y que lo importante es "creer en uno mismo"

Desde hace años no come carne ni pescado y hubo una etapa de su vida en la que fue vegana

Han pasado veinte años desde que vimos por primera vez a Rosa López. En aquel momento, la artista sufría obesidad y tras estrenar una exitosa carrera musical decidió ponerse manos a la obra para bajar de peso y comenzar una vida saludable. "Hay personas que realmente no pueden bajar de peso por alguna enfermedad. Yo, en mi caso, era obesidad provocada por malos hábitos, mala alimentación, vida sedentaria y autoestima baja", ha contado en una entrevista para 'El método Vázquez by Fitbit'.

Rosa López tenía veinte años cuando comenzó una importante carrera musical. En aquel momento, tal y como ha confesado ella misma, su físico y la mente le frenaban a "abrirse al mundo". "Yo quería sentirme bien, sentirme fuerte. Lo pasaba fatal cuando iba a los showrooms porque tenía que desnudarme delante de una estilista y sabía que no había talla para mí", ha contado la artista, que recuerda aquellos momentos como "algo traumático" que le limitaba hacer muchas cosas.

Con tiempo y mucha información, la cantante ha perdido cuarenta kilos. "Lo he conseguido con restricción de cantidades, una dieta muy sana, equilibrada y con mucha ayuda", le ha contado a Jesús Vázquez. La artista explica que no valen las 'dietas milagro' y que todo está "en la cabeza". "Lo bueno es que cuando coges velocidad crucero te puedes permitir el lujo de vivir. En aquel momento para mí era un problema el estar gordita por muchas cosas. Me llegué a obsesionar con no comer. Todos los libros que he leído durante 20 años son de psicólogos y nutricionistas", ha contado.

El camino de altos y bajos que ha vivido Rosa López

La artista ha explicado que no todo es un camino de rosas y que actualmente está teniendo "una caída", por eso aconseja que es importante ser conscientes: "No soy continua, al final fallando e informándome. No hay milagros en esto, hay que creer en uno. La pandemia me ha hecho coger peso, y el fallecimiento de seres queridos. Del cielo para abajo todos tenemos los mismos problemas".