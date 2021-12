Rosanna Zanetti se arrepiente de operarse el pecho: "Me crearon un complejo que yo no tenía"

La modelo ha contado que ella estaba "feliz" con su "pecho pequeño" pero otras personas le generaron un complejo por todos los comentarios que hacían hacia su cuerpo. "Me lo crearon, me operé y no estoy del todo contenta con la decisión" , ha asegurado la mujer de David Bisbal públicamente.

Rosanna Zanetti ha explicado con todo detalle que no fue una decisión propia, si no que estuvo influenciada por los comentarios que recibía. Actualmente, la modelo no se siente identificada con su cambio: "Según con qué ropa quiero ponerme, antes no tenía ninguna restricción y ahora sí. Hay cosas que decido no ponerme porque no me gusta la imagen que transmito". La actriz no descarta volver a pasar por quirófano para revertir aquella operación y volver a estar "como estaba antes". A raíz de esta confesión, la mujer del artista ha explicado que ella está a favor de las operaciones estéticas siempre y cuando sean una decisión propia y meditada.