Tamara Gorro enseña su problema de acné: "Quistes, granos internos y muchas marcas"

Tamara Gorro lleva varios meses con “un brote excesivo” de acné en la cara. Aunque acepta el problema hormonal, la empresaria se ha puesto en manos de un dermatólogo para poder tratarlo y conseguir la piel bonita que quiere tener. “Lo odio, no lo quiero tener, pero lo acepto porque no me queda otra”, ha dicho a través de sus redes sociales. En su perfil, donde alcanza dos millones de seguidores, la mujer de Ezequiel Garay ha querido mostrar la realidad de su piel que se esconde bajo el maquillaje y concienciar así sobre la importancia de acudir a un profesional.