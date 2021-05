Tania Llasera, sobre su cuerpo: "He tenido, tengo y tendré celulitis, lo amo"

La contradicción de Tania Llasera que ya comentan sus fans

Hace tan solo unos meses, a través de una publicación de Instagram, Tania escribía: "No todo mi cuerpo me gusta. No toda mi personalidad me flipa. Hay ratos que no me aguanto ni yo”. Estas son las declaraciones en las que se centran sus seguidores cuando la acusan de ser “el espíritu de la contradicción constantemente”. Pero ella lo dejó claro. “Es normal que cambie de opinión”, ha confesado alguna vez.