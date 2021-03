Antes de nada, hay que aclarar que se trata de una técnica que imita el acabado de la acuarela , no de que los tatuajes se hagan con este tipo de pintura. El resultado es muy similar al de un tatuaje tradicional, pero con un efecto sombreado que hace que los colores se presenten en la piel como una auténtica explosión. Otra característica de estos tatuajes es que no tienen delineados para que la sensación de acuarela sea aún mayor.

En principio se podría pensar que este tipo de tatuaje no es el más adecuado para aquellos que buscan un estilo minimalista, sino para quienes sienten auténtica devoción por la tinta. Y es que los watercolor tattoos destacan no solo por el color, sino también por el tipo de trazo propio de esta técnica. Pero esto no tiene por qué ser un impedimento porque también los hay pequeños. Los tatuajes de acuarela pueden transmitir también una delicadeza y un gusto por lo artístico impresionante. De hecho son capaces de hacer que tu piel se convierta literalmente en un lienzo,