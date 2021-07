Blanco, flúor y pastel: las tendencias top de pedicura para este verano

También será muy importante cortar bien las uñas. Para ello, habrá que empezar primero por un lado, continuar por el medio y acabar por el otro lado. Es muy importante no comenzar a cortar por la mitad de la uña, ya que correrás el riesgo de partirla. Finalmente, deberás darle forma con una lima -a ser posible cuadrada, así, evitarás que se claven los laterales-.

Antes de pintar la uñas aún quedar un paso: habrá que retirar las cutículas con un palo de naranjo, que será más delicado. Eso sí, en el caso de que no sepas y no tengas experiencia, lo mejor será que dejes que lo haga un experto, ya que sino puedes cortar la barrera que protege la piel. Una vez que ya te has hecho la pedicura ya podrás proceder al esmaltado pero, ¿cuáles son los esmaltes que más están en tendencia ahora?