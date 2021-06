Las manicuras en general están a la orden del día. Pero no hablamos precisamente de las más sencillas, sino de esas que se basan en combinar colores de uñas y llenarse de estampados de diferentes estilos. En definitiva, el 'nail art' está de moda . Ya no se llevan las uñas sobrias y monocolor, sino que se deja volar al máximo la imaginación. Y esta lo hace hasta los niveles más insospechados.

Pero lo cierto es que estos estampados y sumas de colores no casan con todos los escenarios. Por ejemplo, una boda o una comunión o un bautizo piden tonos más sobrios que un azul eléctrico mezclado con amarillo o rojo o violeta y verde o rosa. Así como el día a día en algunas oficinas o en otro tipo de eventos.

A pesar de ello, esto no quita que el 'nail art' y el 'mix & match' de colores de uñas no sea para todos los escenarios. De hecho, se adaptan a la perfección. Eso sí, restando estridencia al resultado de uñas, pero no carácter.