El gel permite también que tus uñas acaben teniendo la forma y la longitud que desees . Por lo que si tu uña natural no tiene una forma que te convence, o te las has mordido y no crecen bien, con el gel todo eso quedará más que disimulado. Y, por supuesto, la superficie de la uña quedará más que preparada para que sobre ella se aplique un esmalte o te realicen cualquier tipo de nail art.

No hay técnica de uñas que no tenga inconvenientes, y en el caso de las de gel, el más destacable es que no te las puedes quitar en casa cuando quieras sin más. Que tus uñas se vean sanas o estropeadas va a depender, en gran medida, de cómo se retire el gel. Si acudes a tu salón de uñas, allí lo harán de manera profesional y sin dañar la uña. En cambio, en casa deberás tener las uñas empapadas en acetona durante 30 minutos, lo que puede resultar agresivo y, además, no garantiza que la retirada de la uña sea completa.