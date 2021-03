Vicky Martín Berrocal toma colágeno a diario: "La gente piensa que tiene 40 años y que no pasa nada"

"Mujeres, a partir de los 30 años tomen colágeno", ha animado la diseñadora mirando a cámara. "Nos confundimos, la gente piensa que como tiene 40 años está a tiempo. Y no. Hay que empezar antes". Algo en lo que Vanessa Martín parece estar muy de acuerdo y que adoptó mucho antes de que se pusiese de moda. "Mi abuela siempre me decía que es mejor que el calcio. 'Empieza jovencita que después te vas a arrepentir', me decía. En la familia de mi abuela, las mujeres no tienen una arruga. Tienen unos gemelos que te pegan una patada y sales volando", ha confesado entre risas.