Virginia Troconis ha dejado sin palabras a sus seguidores con su asombroso cambio físico

La mujer de Manuel Díaz 'El Cordobés' ha concedido una entrevista para dar las claves de esta transformación

La modelo venezolana hace deporte, cuida su alimentación, descansa adecuadamente y es feliz con los suyos

Virginia Troconis, la mujer de Manuel Díaz ‘El Cordobés’, ha maravillado a sus seguidores con su espectacular forma física. Aunque siempre ha estado en forma, la venezolana, de 41 años, luce un cuerpo más definido y musculado gracias a la mejora de algunos aspectos de su rutina diaria. Sus seguidores se han percatado al posar en bikini en su último post y, a través de sus comentarios, han resaltado el “tipazo” que se le ha quedado. En este contexto, la modelo ha concedido una entrevista a la revista ¡Hola!, donde ha descubierto las claves de su cambio.

“Siempre digo que no hay milagros y que todo se consigue con la combinación de muchas cosas: alimentarte bien, hacer deporte, ser feliz, descansar… […] Al final es como encontrar un balance contigo mismo”, resumía brevemente en que consisten sus hábitos para después extenderse en cada punto.

En cuanto al ejercicio, por ejemplo, Virginia ha hecho deporte toda su vida y, “siempre que pueda”, seguirá practicándolo. “Me gusta mucho hacer spinning, y he conseguido una aplicación para hacer dos o tres veces en semana. También me gusta salir a correr, andar… un poco de todo”, reconocía que no lo considera una obligación porque le proporciona muchos beneficios: “Me aporta tranquilidad, paz, serenidad, sentirme bien conmigo misma…”.

Respecto a la alimentación, Troconis admite que en su casa se evitan los procesados, pero se come de todo y muy sano: “Me gusta comer limpio, mucha verdura, nada de rebozados ni fritos… pero no tengo alimentos prohibidos […] para mí no es ningún sacrificio”, confesaba aclarando que no tiene problema en saltarse esta rutina para saborear una buena paella o una pizza.

Eso sí, Virginia, desde hace un año, es una celebritie más que sigue a rajatabla la dieta del ayuno intermitente: “No es la panacea… lo importante es lo que ingieres durante las horas en las que comes. Si haces 16 horas de ayuno pero durante las otras ocho horas comes porquería, no vas a conseguir ningún beneficio. Es muy importante cómo rompes el ayuno”, recalcaba.

Virgina Troconis está en uno de sus mejores momentos personales