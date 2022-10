Aciertos y errores de los Premios Princesa de Asturias 2022









Con todo el esplendor de las ediciones anteriores a la pandemia el pueblo asturiano se ha lanzado a la calle una edición más para recibir a la familia real en los Premios Princesa de Asturias 2022.

La reina, que se ha bajado del tacón de vértigo este año, ya sabemos de su dolencia, volvió a sembrar murmullos de admiración y sonrisas.

Tengo una dicotomía absoluta con la princesa Leonor y esto me fastidia, la verdad, porque me gusta tanto su extremada naturalidad como me disgusta que nadie tenga la virtud de explotar eso y no de convertir a Leonor en una joven muy lejana de su edad y del mundo que la rodea. Rara es la vez que la veo vestida acorde a sus 17 años y al presente.

¿Por qué la reina Letizia está siempre perfecta y a ella la dejan a la deriva de unas tendencias que poco tienen que ver a menudo con las de las jóvenes de su tiempo?

Aciertos

1. La reina Letizia. Su más que midi negro y blanco con canesú bordado de flores y toques de perlas y cristal. De Carolina Herrera. Su recogido, su estudiadísimo maquillaje, su cartera de mano…

2. La reina Sofía abandonó este año sus míticos dos piezas de vestido con abrigo para acertar de pleno con su esmoquin azul noche.

3. Corto y de lentejuelas azul noche, manga larga y cruzado. Esta vez la infanta Sofía superaba a su hermana.

4 NO me mataba de gusto el corto blanco y negro con lentejuelas de la princesa Leonor. La verdad. El estampado le echaba años y volumen. Pero me niego a ponerla en el error porque tampoco lo era. El día que den con su estilo me moriré del gusto, porque ella ya tiene mucho recorrido con su simpatía y naturalidad. Anoche estaba mucho mejor con su traje de pantalón rosa. Y si echo la vista atrás, me sigo quedando con aquel divino corto azul troquelado de 2019, en su primer discurso como princesa de Asturias.

5. El dos piezas de pantalón y casaca abrigo en azul Klein de Sandra Ibarra era estupendo.

6. Pantalones y chaqueta fluida en azul tinta. El acierto de Esther Alcocer Koplowitz.

7. Rojo sangre. El traje espléndido de Alicia Koplowitz.

8. Inés Arrimadas se fue al rojo, intenso, en manga larga y corto cóctel simple.

9. Del mismo color que la reina Sofía y también con pantalones, Paloma Rocasolano, madre de doña Letizia, también acertó este año.

Errores

1. Lo de Meritxell Batet juro que no lo ensayo. Es que no me gusta jamás. La vida no le dio el don de la elegancia, está claro. Ni su vestido blazer XL en verde, ni sus zapatos como ortopédicos, ni el bolsito pistacho, ni su pelo refrito…

No vi muchos errores así de manual, como este. Quizá es que con el de Batet me bastaba, quizá es que criticar a algún premiado sería poco elegante, quizá no quería amargarle a alguno el puente. Quizás…

