Aciertos y errores de los Globos de Oro 2024

1. Dior y todo el glamur de su New Look de antaño vistieron de exquisitez la divina fragilidad de Rosamund Pike .

3. Me quedo entre los favoritos el lookazo de Meryl Streep , con su falda con chaqueta de lentejuelas negras y su blusa blanca con lazada.

18. El lavanda en la moda me parece siempre un peñazo, pero Dolce & Gabbana se lo puso a Helen Mirren con este abrigazo como de diva de otra época.

1. Si Billie Eilish no hiciese el mono como acostumbra nadie hablaría de sus looks, lo tengo claro. Ella es lista hasta para ir hecha un cuadro.

2. Lo de Bella Ramsey no hay nadie que lo pueda explicar, más allá de toda moda.

3. Ni me gustaba, ni entendí el modelito de Karen Gillan , de Iris Van Herpen.

4. Selena Gómez nunca es un cuadro, al contrario. Pero anoche no me convencía nada el ajustadísimo escote de su vestido de falda tulipa asimétrica. No le sentaba bien, por mucho señor Armani que lo firmase.